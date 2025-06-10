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общество

В Новосибирске депутат Антонов раскритиковал Украину за задержку обмена телами военнопленных

Фото: Сиб.фм

Депутат горсовета Ростислав Антонов прокомментировал ситуацию с задержкой обмена телами военнопленных.

«Как выяснилось, они Киеву не нужны. Вообще, конечно, при таком отношении к павшим, которое Украина системно демонстрирует с 2014 года, мне не понятно, как за них вообще кто-то идет отдавать жизни. Точно зная, что его тело в лучшем случае будет храниться в российском рефрижераторе. Нет, слов. Остаётся только ждать», – эмоционально прокомментировал депутат горсовета Ростислав Антонов, который неоднократно посещает зону СВО с гуманитарной помощью.

Минобороны РФ официально заявляло, что после стамбульских договорённостей 6 июня начался процесс передаче Украине тел военнопленных по формуле «6000 на 6000». Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин говорил, что Киев продолжает задерживать эту процедуру.

Ранее в интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай заявил, что обмен не выгоден Украине. По закону, власти обязаны выплатить семье каждого погибшего 15 млн грн (около 29,5 млн рублей).

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Александр Борисов
журналист

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