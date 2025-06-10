В Новосибирске клещи впились в интимные органы влюблённых во время секса в парке

Интимная близость в общественном месте обернулась для пары из Новосибирска неожиданными последствиями. Вместо ожидаемого удовольствия, они столкнулись с необходимостью обратиться за медицинской помощью.

Как сообщает источник Сиб.фм, влюбленные обратились к врачам с жалобами на неприятные ощущения в интимной зоне. Поначалу они стеснялись рассказать, что стало причиной их дискомфорта.

"Врачи задавали уточняющие вопросы, чтобы выяснить обстоятельства, предшествовавшие появлению зуда. Смутившись, пара призналась, что занималась любовью в одном из скверов города, после чего и почувствовала зуд", — прокомментировал ситуацию врач.

В результате, медикам пришлось провести операцию по извлечению незваных гостей. Из мужского полового органа было извлечено четыре паразита, а из женского – аналогичное количество.

Информации о возможных осложнениях после процедуры не поступало.