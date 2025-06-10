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общество

В Новосибирске начался суд над экс-директором Центра водных видов спорта Дмитрием Олениковым

Фото: Управление Судебного департамента Новосибирской области

Новосибирский суд начал рассмотрение дела бывшего директора Центра водных видов спорта.

Сегодня, 10 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора Центра водных видов спорта Дмитрия Оленикова, который обвиняется в растрате бюджетных средств и получении взяток.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 года Олеников, пользуясь служебным положением, организовал незаконное перечисление свыше 6,8 миллионов рублей, не связанное с деятельностью учреждения. Также с октября 2020 по февраль 2024 года он получил взятки на сумму 1,4 миллиона рублей — средства якобы предназначались для аренды бассейна и компенсации коммунальных расходов, хотя Центр не имел договорных отношений с передающими деньги.

В ходе первого заседания суд утвердил порядок исследования доказательств. Следующее слушание назначено на 18 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

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Александр Борисов
журналист

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