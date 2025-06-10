В Новосибирске назван глобальный способ борьбы с пробками

Автоэксперт Илья Франк поделился мнением о способах борьбы с пробками на дорогах Новосибирска.

«По обеспеченности дорогами наш город занимает одну из последних позиций среди городов-миллионников России. Несмотря на то, что у нас приходится 1000 автомобилей на 100 000 жителей, этот показатель в 3,5 раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Новосибирск, будучи одним из крупнейших городов страны, отстает от них по этому параметру», — отметил эксперт в интервью Сиб.фм.

Франк подчеркнул, что данная проблема была известна еще десятилетие назад, однако ситуация остается неизменной. Он указал на то, что столица Сибири активно развивается, появляются новые жилые комплексы, но дорожная инфраструктура слабо развита. В результате автомобили и общественный транспорт концентрируются на существующих дорогах, что приводит к образованию пробок. Эксперт считает, что ответственные лица должны заранее учитывать эти факторы и планировать организацию движения из пригорода в центр мегаполиса.

«У нас действуют две региональные программы, регулирующие строительство дорог в агломерации. Однако в их реализации есть недостатки. Я опираюсь на выводы специалистов из Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, которые провели проверку выполнения целевых программ в сфере дорожного планирования», — пояснил Франк.

Еще одной важной проблемой города автоэксперт считает организацию дорожного движения, а именно маятниковую миграцию населения, когда утром люди едут на работу в центр города, а вечером возвращаются домой в пригород. Он упомянул, что в мировой практике для решения этой проблемы применяется реверсивное движение, которое позволяет снизить нагрузку на перегруженные магистрали и избежать пробок в часы пик.

«Реверсивное движение обычно организуется с использованием автоматизированных систем управления дорожным движением. Ежегодно выделялось 200 миллионов рублей на такие системы и их установку, но по факту эти средства не принесли ожидаемого результата. Формально реверсивное движение существует, компьютерные датчики отслеживают потоки машин на основных магистралях, но фактически они были демонтированы. Центральный сервер был отключен от управления», — констатировал эксперт.

По мнению Франка, внедрение реверсивного движения является единственным действенным способом для существенного улучшения ситуации с пробками и минимизации их последствий, при условии применения технологий искусственного интеллекта.

Ранее координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Стефанов в интервью Сиб.фм объяснил причины возникновения пробок в Новосибирске.