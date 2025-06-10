В Новосибирске обнаружили угрозу обрушения домов в микрорайоне Горский

В связи с выявленным повреждением стены в одном из районов Новосибирска, возможно введение режима повышенной готовности.

Речь идет об участке между домами 84 и 86, расположенными в микрорайоне Горском Ленинского района, где существует риск обрушения подпорной конструкции. Проект соответствующего постановления, заверенный подписью мэра Максима Кудрявцева, был размещен на официальном сайте городской администрации.

Обнаружение дефекта произведено специалистами, которым предписано в кратчайшие сроки установить защитные барьеры и информационные знаки.

Ранее Сиб.фм сообщал о введении аналогичного режима на улице Титова из-за потенциальной просадки дорожного покрытия.