В Новосибирске опубликованы кадры освобождения экс-полицейских по делу об убийства школьницы Натальи Матюхиной

Суд оправдал бывших полицейских по делу об исчезновении школьницы в селе Яркуль Усть-Таркского района.

Об освобождении сообщает издание «Аргументы и Факты Новосибирск».

Напомним, Трагический инцидент произошёл 2 марта 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района, когда школьница, находившаяся в 300 метрах от дома, бесследно исчезла. Несмотря на многолетние поиски, тело девочки так и не было обнаружено. Следственные органы считали, что бывшие полицейские могли быть причастны к её гибели, предположив, что они сбили подростка, а затем скрыли следы преступления.

На завершающем этапе судебного процесса 4 июня оба подсудимых воспользовались правом на последнее слово. «Я действительно не виноват. Прошу суд дать оценку всем доказательствам по уголовному делу. Также прошу суд вынести справедливый приговор в отношении меня», — заявил Евгений Бартоломей. Оба бывших сотрудника полиции выразили благодарность своим защитникам за качественную юридическую поддержку и вновь отвергли все предъявленные обвинения.

Оправдательный вердикт суда поставил точку в 14-летнем уголовном деле, которое так и не позволило установить судьбу пропавшей школьницы и привлечь виновных к ответственности. Родственники Наташи Матюхиной, присутствовавшие в зале суда, выразили несогласие с решением судебной инстанции.

Ранее Сиб.фм сообщал об оправдании двух экс-полицейских.