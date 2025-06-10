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В Новосибирске осудили сотрудников реабилитационного центра за похищение и незаконное удержание людей

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Сотрудников реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищение людей.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области, в Новосибирске приговорили директора и сотрудников реабилитационного центра «Национальный проект» за похищение и незаконное удержание людей. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе и сам директор.

Уточнятся, что с июля 2019 по август 2020 года они похитили девять человек и незаконно лишили свободы еще 16 зависимых от наркотиков, алкоголя и азартных игр.

Под видом помощи фигуранты заманивали людей в центр, а в случае отказа применяли силу. Попавших туда удерживали насильно, ограничивали в общении с родными, закрывали двери на замки, окна — решетками, а по периметру выпускали сторожевых собак.

В результате директор центра получил восемь лет строгого режима, остальные участники дела — от условного срока до шести лет и девяти месяцев колонии. Также потерпевшим присудили компенсацию более 1,1 миллиона рублей.

Напомним, что адвокат прокомментировал оправдание экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной

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Александр Борисов
журналист

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