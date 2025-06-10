В Новосибирске пенсии выплатят досрочно из-за длинных выходных

Пенсионеры получат выплаты досрочно.

В связи с приближающимся праздником День России, который отмечается 12 июня, пенсионеры получат выплаты заранее — до 11 числа (включительно). Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов для информационного агентства ТАСС.

Обычно средства поступают с 12 по 15 число каждого месяца. В этом году День России выпадает на среду, 12 июня, и с ним объединяются выходные.

Ранее Сиб.фм публиковал программу мероприятий на День России в Новосибирске