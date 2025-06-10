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общество

В Новосибирске прошли массовые рейды на мигрантов: 11 человек депортированы

Фото: Сиб.фм

Очередные массовые рейды на мигрантов прошли в Новосибирске.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, проверки прошли в кафе и ресторанах, популярных среди выходцев из Средней Азии, в том числе на Хилокском рынке и в Кудряшах. Всего были проверены 68 иностранных граждан. Также рейды проводились в жилых домах, на предприятиях и в торговых точках.

По итогам недели было выявлено 240 нарушений миграционного законодательства. Семерым мигрантам выдали предписания о выдворении, 11 человек уже депортированы, 68 иностранцев привели документы в порядок.

Напомним, что в Новосибирске в результате пожара погибли два человека

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Валерия Митрохина
Журналист

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