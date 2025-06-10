В Новосибирске юрист объяснил правила демобилизации с СВО

Новосибирский юрист рассказал о правовых нормах демобилизации.

В контексте обсуждений о вероятной ротации военнослужащих, задействованных в зоне проведения СВО, которые активизировались после заявления президента РФ Владимира Путина об изучении этой возможности Министерством обороны, начали циркулировать слухи о демобилизации граждан, призванных в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

В интервью Сиб.фм юрист Алексей Шмуль объяснил порядок проведения демобилизации.

«В соответствии с указом Президента РФ №647 от 21 сентября 2022 года, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно только по определенным основаниям, указанным в данном указе: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в случае признания мобилизованного не годным к военной службе, за исключением военнослужащих, выразивших желание продолжить службу на должностях, которые они могут занимать; по приговору суда – в связи со вступлением в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Таким образом, для большинства мобилизованных демобилизация возможна только после издания соответствующего указа президента России о завершении частичной мобилизации», – прокомментировал эксперт.

На данный момент сроки подписания такого указа неизвестны. Даже фактическое окончание СВО не является достаточным основанием для демобилизации, так как завершение СВО не влечет за собой автоматическое прекращение частичной мобилизации, уточнил эксперт.

Ранее военный аналитик Александр Чугай заявил о возможных сроках демобилизации.