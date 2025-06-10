В Новосибирске задержаны организаторы незаконной миграции

Сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции в Новосибирске.

Полиция Новосибирска задержала пятерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной миграции. Уточняется, что в период с января 2020 года по апрель 2025 года они подготавливали фиктивные документы для постановки на миграционный учет и оформления патентов на работу гражданам из ближнего зарубежья, за что брали от трех до девяти тысяч рублей.

В ходе обысков были изъяты 950 тысяч рублей, поддельные печати, документы, техника и банковские карты.

Задержание проводилось при силовой поддержке спецподразделения регионального Управления Росгвардии.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, по пятому — решается вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке после конфликта с подростками в Новосибирске