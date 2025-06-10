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вчера 21:51
общество

В новосибирской колонии провели демонстрацию технологий виртуальной реальности

Фото: ГУ ФСИН России по НСО

В исправительной колонии №18 Новосибирской области для осужденных организовали познавательное мероприятие о современных технологиях.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИНа, заключенные смогли опробовать новейшие очки виртуальной реальности, которые позволили им совершить виртуальную экскурсию по знаковым местам города.

Особый интерес у участников вызвала возможность увидеть знакомые городские объекты под необычным углом. Дополнительно для осужденных подготовили специальные образовательные материалы, наглядно демонстрирующие применение передовых научных разработок в различных сферах деятельности и обыденной жизни.

Ранее сообщалось, что новосибирский госуниверситет оборудовал VR-студию для научных исследований в геологии и БПЛА.

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Кристина Уколова
Журналист

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