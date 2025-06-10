В Новосибирской области 6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Бердске Новосибирской области. СК РФ призывает родителей быть внимательнее.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, вчера, 9 июня, в Бердске из окна квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Ребенок в этот момент находился дома с родителями.

В результате его срочно госпитализировали, сейчас за его состояние борются врачи. По факту происшествия проводится проверка.

Следственное управление СК РФ по региону предупреждает местных жителей о том, что подобные трагедии происходят чаще всего из-за невнимательности взрослых. Ведомство настоятельно просит родителей и всех, кто присматривает за детьми, не оставлять малышей без присмотра и принять меры для защиты окон. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда окна чаще открыты.

Напомним, что 7 июня по улицу Бориса Богаткова произошла подобная трагедия, но, к сожалению, с летальным исходом — пятилетняя девочка скончалась после падения из окна многоэтажки. Один из жителей дома рассказал, что все произошло неожиданно. Также он предположил, что девочка могла выпасть из окна в подъезде, так как при падении на ней была обувь.