В Новосибирской области рыбак поймал рака длиной 25 сантиметров

Дмитрий, проживающий в Кочковском районе, отправился порыбачить, не подозревая о необычном улове, который его ждет.

Как рассказал сам рыбак, при попытке извлечь из воды рыбу он ощутил значительное сопротивление. Сначала он предположил, что это крупная щука, но вместо хищной рыбы на поверхности появился гигантский рак.

«Он крепко вцепился в крючок и отчаянно сопротивлялся. Никогда прежде не видел ничего подобного!» — поделился своими эмоциями Дмитрий.

Размер рака составил не менее 25 сантиметров, что является удивительной находкой для сибирских вод. Рыбаки утверждают, что такие экземпляры встречаются крайне редко.

Стоит отметить, что самым большим раком, когда-либо пойманным в России, считается экземпляр, обнаруженный в Кузбассе в 2016 году.