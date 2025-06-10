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общество

В Новосибирской области зафиксирован рост инвестиций в основной капитал на 8,6%

Фото: Сиб.фм

По информации Новосибирскстата, в январе-марте 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 93,3 млрд рублей, что на 8,6% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Основная доля инвестиций, а именно 54,5 млрд рублей, была осуществлена предприятиями, не относящимися к сегменту малого бизнеса.

Львиная доля общих инвестиций пришлась на возведение и обновление зданий и сооружений (54,5%), включая жилищное строительство (27,6%). На закупку техники, оборудования, транспортных средств и инвентаря было направлено 39,7% инвестиционных средств.

В приоритете оказались такие отрасли, как транспортировка и складирование (22,1% от общего объема), обрабатывающая промышленность (15,4%) и операции с недвижимостью (10,6%).

Финансирование капиталовложений в основном осуществлялось из собственных ресурсов компаний (70,3%), бюджетных средств разных уровней (12,2%) и банковских займов (6,4%).

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Александр Борисов
журналист

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