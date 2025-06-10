В Новосибирской области зарплаты выросли на 24,8%

В Новосибирской области отмечен значительный подъем в сфере оплаты труда: по данным региональных властей, реальные зарплаты показали прирост в 24,8%. Наряду с этим, общий фонд заработной платы увеличился на 44,2%.

Туристическая инфраструктура также демонстрирует положительную динамику: количество коллективных средств размещения, включая гостиницы, турбазы и глэмпинги, возросло на 9%, достигнув отметки в 400 объектов. Региональное правительство утвердило прогноз социально-экономического развития на период 2026–2028 годов, предусматривающий экономический рост в 2,7%, что превышает общероссийские показатели.

Прогнозируется увеличение объемов промышленного производства на 9,1% и рост инвестиций на 2,5%. Сельскохозяйственный сектор также продолжит свое развитие. В период 2023–2024 годов строительная индустрия показала впечатляющий рост в 34,3%, было введено в эксплуатацию свыше 2,6 млн квадратных метров жилья. Инвестиционные вложения увеличились на 43%, а промышленное производство — на 12,2%. Данные перспективы связывают с ростом доходов населения, подъемом инвестиционной деятельности и укреплением роли Новосибирска как крупного транспортного хаба.