В новосибирском Академгородке заложили камень у основания памятника учёному Марчуку

В новосибирском Академгородке, на проспекте Лаврентьева, 8 июня, в воскресенье, состоялось мероприятие, посвященное столетию академика Гурия Марчука. В рамках события был установлен закладной камень в фундамент будущего монумента в честь ученого, который руководил Сибирским отделением Академии наук СССР с 1975 по 1980 год.

На торжественной церемонии открытия закладного камня выступили председатель СО РАН Валентин Пармон, его заместитель Василий Фомин, а также директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.

Все выступающие подчеркнули неоценимый вклад Гурия Марчука в развитие как отечественной, так и мировой науки. Он сыграл ключевую роль в создании Вычислительного центра Сибирского отделения, который впоследствии стал основой для ряда научно-исследовательских институтов. После работы в Сибирском отделении, с 1975 по 1980 годы, Марчук возглавил Государственный комитет СССР по науке и технике, одновременно занимая должность заместителя председателя правительства Советского Союза. Этот Госкомитет стал прообразом современного министерства науки. В 1986 году, после завершения работы в правительстве, Гурий Марчук был избран президентом Академии наук СССР, оставаясь на этом посту до распада страны.

Михаил Марченко поделился планами мероприятий, приуроченных к столетию Гурия Марчука. В частности, 9 июня в Москве планируется открытие мемориальной доски на доме по улице Косыгина, где проживал академик. В Новосибирске, в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пройдет ученый совет, посвященный юбилею выдающегося ученого. Марченко также сообщил о ходатайстве института о присвоении ему имени Гурия Марчука.

Открытие памятника Гурию Марчуку, который был преемником Михаила Лаврентьева и последним президентом АН СССР, запланировано на осень текущего года.