Власти хотят урезать число абортов в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области представило масштабную программу, направленную на устойчивый рост рождаемости в регионе. Как сообщили НГС в областной администрации, план включает как краткосрочные меры до 2027 года, так и долгосрочную стратегию до 2030 года.

Особое внимание уделяется дальнейшему сокращению количества абортов. По данным регионального Минздрава, в 2023 году было зафиксировано 10 042 прерывания беременности, а в 2024 году этот показатель снизился до 9 116 случаев.

«Программа предусматривает укрепление института семьи, включая многопоколенные семьи, защиту и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и семейного образа жизни», — пояснили в администрации губернатора.

Для многодетных семей введена новая ежегодная выплата в размере 4 000 рублей на каждого школьника для приобретения учебных принадлежностей, одежды и спортивной формы. Также гарантировано бесплатное питание для детей из многодетных семей во всех государственных школах региона.

Планируется развитие семейной инфраструктуры и меры по улучшению жилищных условий для семей с детьми.

По прогнозам властей, реализация этих мер позволит увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,462 в 2024 году до 1,496 в 2025 году и 1,509 в 2026 году. Программа направлена на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что смертность превышает рождаемость в Новосибирской области.