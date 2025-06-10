Зубастые, милые и дефицитные: новосибирцы массово скупают трендовые игрушки Лабубу

Фигурки из Гонконга, покорившие соцсети и сумки селебрити, стремительно захватывают российский рынок.

Сиб.фм решил разобраться, что это за вирусные игрушки, почему их собирают взрослые и как не попасться на подделку.

Что такое Лабубу

Labubu (Лабубу) — это коллекционные фигурки с острыми ушами, девятью зубами и «злобно-милой» внешностью. Они появились еще в 2015 году в книжной серии The Monsters гонконгского художника Касинга Лунга, а мировую известность обрели после выхода линейки «слепых коробок» от китайского бренда Pop Mart.

Однако сейчас Лабубу стал не просто персонажем, а имеет предмет массового обожания и коллекционной гонки буквально по всему миру.

Как игрушка стала вирусной

Игрушка взорвала соцсети по нескольким факторам, одна из которых заключается в азарте и эффекте неожиданности. Известно, что Лабубу продаются в формате «слепых коробок», и до момента распаковки невозможно узнать, какой именно персонаж вам попадётся. Это подогревает азарт и вызывает настоящий ажиотаж среди коллекционеров.

А в условиях современного мира, где визуальный контент играет ключевую роль, распаковки таких коробок становятся отдельным развлечением. Блогеры массово снимают обзоры и делятся эмоциями в соцсетях, превращая покупку игрушки в настоящее событие, что ещё больше усиливая интерес к Лабубу.

Сколько стоят и какие бывают

На первый взгляд Лабубу кажется обычной игрушкой, однако ее стоимость может вас сильно удивить.

На просторах российских маркетплейсов обычный брелок (7-10 см) можно купить за 800-1500 рублей, редкие экземпляры на отдельных сайтах обойдутся от 3000 до 15 000 рублей, полные коллекции могут достигать суммы в размере 16 000 рублей, а гигантские версии (20-80 см) доходят до 20-30 тысяч и выше.

Осторожно: подделки и ажиотаж

По данным маркетплейсов, спрос на Лабубу в России вырос в 13 раз за последний месяц, а вместе с ним и число подделок. Средний чек при этом снизился в 1,5 раза: это связано с массовым появлением копий без лицензии и сертификации.

Эксперты советуют покупать игрушку только у официальных партнеров, чтобы не попасться на подделку.