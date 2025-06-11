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общество

29 выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ru.freepik.com

Максимальные результаты зафиксированы по химии, литературе, математике и истории — экзамены прошли без сбоев и нарушений.

В Новосибирской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена по первым четырём предметам. По данным регионального Минобразования, 29 выпускников 2025 года показали высший результат в 100 баллов. Больше всего отличников — по химии (13 человек), за ней следуют литература (7), профильная математика (6) и история (3).

Всего ЕГЭ по этим дисциплинам в основном периоде сдавали свыше 7 тысяч одиннадцатиклассников. В диапазоне от 80 до 99 баллов были оценены 1 074 работы, что, по мнению специалистов, подтверждает высокую подготовленность школьников и качество преподавания в образовательных организациях региона.

Глава областного Минобразования Максим Кудрявцев отметил, что экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, без технологических сбоев. За соблюдением процедуры следят общественные наблюдатели, включая родителей, студентов и сотрудников ведомства. Впереди — обработка результатов по оставшимся предметам и завершение экзаменационного цикла.

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Юрий Перевозов
Журналист

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