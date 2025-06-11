Александр Аксёненко: «70% жителей России отказались от покупки квартиры»

Такие данные Зампредседателя Строительного комитета Госдумы РФ привёл в своих соцсетях, добавив, что 41% из этих людей вообще не могут предположить, когда снова задумаются о приобретении собственного жилья, потому что ставка по ипотеке им не по карману.

Александр Аксёненко отметил, что ранее у граждан был другой относительно доступный вариант обзаведения собственным жильём – индивидуальное жилищное строительство. Однако его россияне в виду последних событий с обманами в сфере ИЖС рассматривают теперь тоже гораздо реже. «В январе-апреле 2025 года число ипотек на ИЖС упало в 4 раза по сравнению с прошлым годом. И в том, что доверие к такому виду приобретения недвижимости пропало, виноваты в наибольшей степени банки», – сообщил парламентарий.

Новосибирский депутат Госдумы добавил, что неоднократно обращался к Центробанку с вопросом о том, что в ситуации обманутых заказчиков ИЖС намерен делать регулятор, но «к сожалению, ответы далеки от реального положения дел, ЦБ считает, что заемщики оформляя ипотеку брали ответственность на себя и к работе с так называемыми «аккредитованными компаниями» были привлечены чисто формально».

Зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ процитировал полученный от Правительства РФ ответ, в котором сообщается, что «граждане для строительства индивидуальных жилых домов за счет собственных средств ранее могли выбрать любого подрядчика, а в случае строительства объекта ИЖС с ипотекой – только из числа аккредитованных банками».

Таким образом, по мнению Александра Аксёненко «в отличие от ЦБ Правительство осознает, что выбора-то у людей и не было. И в руки к мошенникам их вели именно банки, которые теперь при всех возможных ветвях развития событий все равно останутся в плюсе».

«Продолжаю настаивать и добиваться справедливости», – заключил свою публикацию депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду».