Что изменится для мобилизованных

В Государственную Думу поступили от правительства законодательные инициативы, направленные на обеспечение защиты прав граждан, призванных по мобилизации, а также тех, кто проходит службу по контракту или является добровольцем.

Целью данных изменений является оказание поддержки лицам, которые по состоянию здоровья не могут вернуться к трудовой деятельности в течение трех месяцев после завершения военной службы или окончания срока действия контракта.

Как сообщает РИА Новости, предлагаемые законопроекты предусматривают увеличение периода, в течение которого бывшие мобилизованные могут вернуться на прежнее место работы в случае временной нетрудоспособности. Согласно действующим правилам, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником, не приступившим к работе по истечении трех месяцев после демобилизации. Однако новые поправки позволят сохранить рабочее место за сотрудником на весь период его болезни, исключив возможность увольнения по причине невыхода на работу.

Предлагаемые изменения также затрагивают процедуру выплаты пособий по временной нетрудоспособности. В соответствии с действующим законодательством, такие выплаты не производятся, если сотрудник заболел в период приостановления действия трудового договора. Законопроекты предусматривают выплату компенсации за весь период нетрудоспособности, включая первые три дня болезни, из средств Фонда пенсионного и социального страхования. Кроме того, для государственных служащих предлагается продлить срок приостановки службы на период болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования, запретив при этом увольнение сотрудника в течение данного периода.

Министерство труда и социальной защиты подготовило аналогичные предложения, предусматривающие увеличение срока приостановления действия трудовых договоров и служебных контрактов для мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые не смогли приступить к работе после службы по состоянию здоровья. В рамках этих инициатив предлагалось также ввести запрет на увольнение таких сотрудников и расширить их право на получение пособий по временной нетрудоспособности, а соответствующие изменения планировалось внести в законы о государственной службе и обязательном социальном страховании.