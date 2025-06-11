Дачникам на заметку: выращивание грибов может обернуться уголовным делом

Юрист Алла Георгиева предупредила об ответственности за выращивание на дачных участках грибов с психоактивными веществами.

В беседе с агентством "Прайм" она пояснила, что культивирование содержащих псилоцибин и псилоцин грибов (например, панзолуса или коноцибе) влечёт административное или уголовное наказание в зависимости от объёмов.

Выращивание более 20 экземпляров таких грибов квалифицируется как культивирование в крупном размере по ч. 1 ст. 231 УК РФ и наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов либо лишением свободы до двух лет. Если количество превышает 200 штук, это считается особо крупным размером, за что грозит до восьми лет тюрьмы.

Также эксперт обратила внимание на ответственность за сбор редких грибов, занесённых в Красную книгу. Штраф за уничтожение таких видов, как мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный или трутовик корнелюбивый, может достигать одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что миколог назвал смертельные грибы в Новосибирской области.