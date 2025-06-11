Дайте человеку спокойно уйти: врачи Тиграна Кеосаяна попрощались с надеждой

Тигран Кеосаян уже несколько месяцев находится в глубокой коме — состоянии, при котором жизнь поддерживается исключительно медицинской аппаратурой. Врачи одной из ведущих московских клиник констатируют отсутствие положительной динамики: сердце пациента работает лишь на 15% от нормы, а мозговая активность не превышает 3%.

Медики отмечают, что даже теоретическая возможность трансплантации сердца не решает главной проблемы — необратимых повреждений мозга, полученных из-за длительного кислородного голодания. «Шансы на пробуждение ничтожны, а в случае чуда это будет совершенно другой человек», — с сожалением признают специалисты.

Реаниматолог Игорь Ковалёв, доктор медицинских наук, поясняет: «Иногда искусственное поддержание жизни становится не спасением, а продлением страданий». Он аккуратно намекает родственникам на возможность отключения аппаратов, подчёркивая, что это решение продиктовано не безнадёжностью, а желанием избавить пациента от мучений.

Однако жена Тиграна, Маргарита Симоньян, отвергает подобные варианты. Она продолжает верить в чудо, ежедневно проводя время у постели мужа, разговаривая с ним и молясь за его выздоровление. Для неё это вопрос не только медицинский, но и глубоко личный — испытание веры и преданности.

Ситуация стала предметом широкого обсуждения, разделив общество на тех, кто призывает «принять реальность», и тех, кто поддерживает надежду семьи. Но окончательное решение остаётся за близкими Кеосаяна — только они вправе выбирать, как поступить в этой невероятно сложной ситуации.

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