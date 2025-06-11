Экс-полицейских оправдали по делу об убийстве школьницы в Новосибирской области

В Новосибирске состоялся суд по делу об убийстве школьницы.

Новосибирский областной суд оправдал бывших милиционеров Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея по делу об убийстве 15-летней школьницы, совершенном в 2010 году в Усть-Таркском районе. Судья Софья Бутина заявила о том, что событие преступления не было установлено, а также признала право обвиняемых на реабилитацию.

По версии следствия, бывшие полицейские якобы сбили девочку, спрятали тело и скрыли следы преступления. Однако ключевой свидетель отказалась от своих показаний, данных на досудебной стадии.

Кудрявцеву и Бартоломею вменяли превышение полномочий, похищение и убийство. Кудрявцев также проходил по делу о ДТП в состоянии опьянения.

Напомним, что в марте 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области бесследно исчезла 15-летняя Наталья Матюхина. По данным следствия, девочка ушла из дома подруги и не вернулась