ГД одобрила законопроект о расселении граждан по программе КРТ

Госдума РФ приняла проект о требованиях к расселению при КРТ.

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который позволяет Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю самостоятельно определять места переселения граждан в рамках программы комплексного развития территорий.

Документ укрепляет права собственников и нанимателей жилья, подлежащего сносу по КРТ, предусматривая предоставление равнозначных квартир в том же городе. Для остальных регионов сохраняется требование о расселении в пределах одного населённого пункта.

Закон также устанавливает возмещение убытков при переезде и вводит срок в 90 дней для голосования собственников по проектам КРТ — при нарушениях решения будут аннулироваться.

По данным «Дом.РФ», застройка по КРТ в России в 2024 году выросла в 2,7 раза и составляет уже 4% всего нового жилья в стране.