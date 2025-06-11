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общество

Геомагнитная обстановка порадует новосибирцев 11 июня

Фото: Сиб.фм

11 июня ожидается ослабление геомагнитной активности.

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, к утру магнитосфера стабилизируется, а колебания не превысят 3 баллов. Скорость солнечного ветра — в пределах нормы (около 413 км/с), вероятность магнитной бури — лишь 17%.

Отмечается, что за сутки зафиксировано восемь слабых солнечных вспышек, ни одна не достигла класса М.

Метеозависимым в ближайшие дни станет легче, однако врачи советуют воздержаться от солнечных ванн и соляриев в периоды даже умеренной солнечной активности.

Ранее Сиб.фм писал, что почти 28 тыс гектаров леса Новосибирской области обработают от шелкопряда

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Валерия Митрохина
Журналист

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