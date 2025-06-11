Губернатор Андрей Травников провёл заседание общественного совета проекта «Герои НовоСибири»

На совете прозвучал доклад заместителя Губернатора Новосибирской области, руководителя организационного комитета проекта «Герои НовоСибири» Константина Хальзова «О содержании первого модуля образовательной программы «Герои НовоСибири»».

Программа будет реализовываться в виде профессиональной переподготовки и носить название «Государственное и муниципальное управление». Базовой организацией, в которую будут зачислены слушатели и которая будет выдавать диплом о переподготовке, выступает корпоративный университет Правительства региона.

Согласно рекомендациям ВШГУ РАНХиГС сформировано содержание всех модулей программы, распределена нагрузка между участниками образовательного процесса.

Она выглядит следующим образом: 54,2% образовательных часов реализует Президентская академия; 45,8% образовательных часов реализует корпоративный университет Правительства Новосибирской области. Продолжительность программы – 502 академических часа.

ВШГУ обеспечивает методическое руководство программой, предоставляет доступ к своему образовательному порталу, в каждый межмодуль предлагают слушателям пройти 7 электронных курсов, продолжительностью 6 часов каждый. Это непосредственно базовые курсы по пройденному модулю на закрепление материала. Также по желанию участника программы ему могут быть назначены дополнительные курсы.

Сибирский институт управления организует участие преподавателей академического блока, а также предоставляет площадку для проживания, методическое сопровождение реализации программы.

Корпоративный университет Правительства Новосибирской области организует работу модератора группы, специалистов по вопросам личностной диагностики и сопровождения участников программы, а также работу тренеров в рамках управленческих мастерских.

Правительство Новосибирской области обеспечивает реализацию спортивных, культурных, просветительских мероприятий, которые являются составной частью программы, но реализуются регионом самостоятельно без привлечения образовательных организаций.

Тренинги и мастерские ориентированы на введение в управленческую деятельность на гражданской службе. Например, мастерская «История успеха» предполагает встречу с видными представителями федеральной и региональной власти, имевшими в прошлом военный опыт и сумевшими найти ему применение на гражданской службе.

Блок по сопровождению участников носит название «Самопознание» и направлен на анализ участниками своих сильных сторон и зон роста, карьерных предпочтений.

В рамках модуля запланировано посещение двух муниципальных образований (Сузунский район, наукоград Кольцово), посещение компании «2ГИС», трёх объектов культуры (театры и музеи), участие в шести мероприятиях (в том числе семейного формата). Академический блок призван сформировать представление о России как государстве, показать сложный характер системы государственного управления и обозначить национальные цели развития страны.

Обучение в рамках первого модуля «Государственная политика и система государственного управления» для первого потока из 30 участников стартует уже 1 июля этого года. Он включит в себя академический и практические блоки, блок развития компетенций, блок по сопровождению участников «Самопознание», экзамены и тестирование. Второй поток, также состоящий из 30 участников, приступит к обучению 13 октября.

Проект поможет ветеранам и участникам специальной военной операции реализовать себя, а региону – укрепить управленческое звено специалистами, для которых служение стране – жизненный принцип.