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«Клубничная» Луна взошла над Новосибирском

Фото: Надежда Колмогорова

С 10 на 11 июня россияне могли стать свидетелями редкого атмосферного явления. Луна опустилась в самую низкую точку над горизонтом за 18 лет.

Суть явления состоит в низком положении спутника Земли над горизонтом. В таком положении небесное тело окрашивает атмосфера. Само название может быть связано с традициями индейцев, якобы жители Америк очень ждали урожай земляники или клубники и это совпадало с окрашиванием Луны.

В следующий раз аналогичное явление можно будет наблюдать лишь через 18,6 лет.

Ранее Сиб.фм рассказывал о прогнозе погоды в июне.

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Рафаэль Адам
Журналист

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