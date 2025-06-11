Когда закончится СВО? Отвечает главный российский переговорщик Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Москва намерена как можно быстрее завершить конфликт с Украиной, поскольку он углубляет противоречия между двумя странами. При этом он предупредил, что непримиримая позиция Киева может привести к дальнейшим территориальным потерям.

Мединский сравнил российско-украинский конфликт с «ссорой между братьями» и подчеркнул, что обе страны связаны общей историей и культурой. Он назвал ошибочными попытки Запада проводить параллели с англо-французскими войнами, отметив, что Россия и Украина по сути являются «одним народом», которому суждено быть союзниками.

Несмотря на атаки украинских беспилотников на российские аэродромы в начале июня, переговорный процесс в Стамбуле продолжается. Однако, как отметил Мединский, отсутствие гибкости со стороны Украины может иметь для неё негативные последствия.

«Мы хотим мира. Но если Украина будет действовать в интересах третьих стран, нам придётся реагировать», — заявил представитель российской делегации.

Он также напомнил, что Россия исторически побеждала в затяжных конфликтах, сославшись на Северную войну XVIII века, длившуюся 21 год. При этом Мединский подчеркнул: «Мы не хотим повторения подобного. Наша цель — мирное урегулирование».

Ход переговоров

После первого раунда переговоров в Стамбуле (16 мая) появилась информация о возможном расширении зоны боевых действий. Второй раунд (2 июня) прошёл на фоне атак украинских БПЛА на аэродромы в нескольких российских регионах.

По итогам встреч стороны договорились об обмене ранеными пленными и военнослужащими младше 25 лет. Россия также предложила передать Украине тела 6000 погибших военных, однако, по заявлению российской стороны, Киев пока отказывается их принимать.

Ответные меры

После атак на аэродромы российские войска нанесли удар по авиабазе ВСУ в Ровенской области. В Минобороны РФ сообщили о частичном отражении атак дронов, признав при этом повреждение авиатехники в Иркутской и Мурманской областях.

Украинская сторона назвала эти операции результатом полуторагодовой подготовки под личным контролем президента Зеленского.

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