Контракт для женщин на СВО. Как попасть на Украину

Женщины, желающие служить в зоне СВО, принимаются на службу на тех же условиях, что и мужчины. Рассмотрим особенности контрактной службы для женщин.

Какие вакансии доступны для женщин?

Наиболее простой способ поступить на службу в ВС РФ для женщин – наличие военно-учетной специальности, такой как фотолаборант, телеграфист, оператор ЭВМ, геодезист или стоматолог. Все военнообязанные женщины подлежат учету и могут быть привлечены к выполнению задач в зоне СВО по желанию. Контрактная служба открыта для женщин, достигших 18 лет. Особенно велик спрос на медицинских работников.

Даже при отсутствии военно-учетной специальности, женщины могут заключить контракт с Минобороны при наличии вакантных должностей, преимущественно в медицинской и технической сферах. Женщинам без военного билета доступны позиции фельдшеров, санитаров, лаборантов и связистов.

В ВС РФ на военных и гражданских должностях задействовано более 350 000 женщин, из которых около 45 000 имеют воинские звания.

Возрастные ограничения для контрактной службы

Предельный возраст для женщин, находящихся в запасе, определяется профессией, званием и текущей ситуацией в стране. Максимальный возраст для заключения контракта составляет 45 лет. Однако в период мобилизации или военных действий Центры подготовки контрактников могут принимать на службу женщин до 50 лет.

Требования к кандидаткам

Перед подписанием контракта на военную службу, женщины проходят медицинское обследование и психологическое тестирование. В некоторых случаях отборочные пункты могут отказать кандидаткам. Контрактная служба в армии недоступна для женщин в следующих ситуациях:

1. беременность;

2. наличие хронических заболеваний;

3. необходимость ухода за иждивенцами: несовершеннолетними детьми или родителями-инвалидами.

Условия службы

Добровольцы обоих полов, поступившие на военную службу по контракту, получают единовременные и ежемесячные выплаты. Кроме того, контрактникам полагается более десяти льгот, включая скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, страхование жизни, бесплатное обучение членов семьи, а также кредиты и ипотеку на специальных условиях.

Надеемся, что информация об особенностях контрактной военной службы для женщин поможет потенциальным кандидаткам адекватно оценить свои возможности и принять обдуманное решение.