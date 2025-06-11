Кто первый покинет зону СВО? Когда начнётся демобилизация

Несмотря на отсутствие официального объявления конкретных дат, определены приоритетные группы для отправки домой.

Кто возвращается в первую очередь?

Истечение срока контракта: Первыми отправляются те, у кого заканчивается контрактная служба.

Получившие ранения и нуждающиеся в реабилитации: Солдаты, получившие ранения и требующие квалифицированного лечения в госпиталях.

Потеря кормильца: Особое внимание уделяется вдовам или вдовцам с несовершеннолетними детьми, в случае гибели или тяжелого ранения второго родителя.

Длительное пребывание на передовой: Первоочередное право на возвращение имеют те, кто провел наибольшее время в зоне боевых действий.

Окончательное решение о сроках и порядке вывода личного состава принимается командованием, исходя из текущей обстановки на фронте.

Почему не разглашаются конкретные сроки?

На это есть несколько причин:

Соображения безопасности: Публикация графика вывода войск может предоставить информацию противнику.

Оперативная гибкость: Планы могут корректироваться в зависимости от изменений в зоне конфликта.

Сложность логистики: Перемещение людей и техники – сложная задача, требующая значительного времени.

Как организован процесс возвращения?

Вывод войск осуществляется поэтапно. Каждый прибывший проходит обязательное медицинское обследование. При необходимости немедленно оказывается медицинская помощь. Разработаны программы поддержки для вернувшихся, включая психологическую помощь и помощь в трудоустройстве.

Когда ожидать завершения?

Министерство обороны не сообщает о сроках окончания процесса. Предполагается, что он займет несколько месяцев. Родственникам рекомендуется ориентироваться только на официальные источники информации и избегать непроверенных слухов.