Кубок губернатора по мини-футболу пройдет в Новосибирске в эти выходные

На стадионе «Спартак» вновь пройдет Кубок губернатора Новосибирской области по мини-футболу. Участниками соревнований станут 24 команды юных футболистов.

В этом году турнир соберет 9 и 10-летних спортсменов из ведущих клубов и школ Новосибирска и сельских территорий. Впервые участие в Кубке примут команды из таких отдаленных районов как Чистоозерный, Баганский и Карасукский.

Как отметил президент Новосибирской областной федерации футбола Артем Роговский, Кубок губернатора является самым знаковым и масштабным турниром в регионе, встречи с нетерпением ждут участники и зрители.

– Кубок губернатора по мини-футболу имеет огромное значение для всего нашего региона, это самый массовый фестиваль для юных спортсменов со всей области на главной футбольной арене города – стадионе «Спартак», – комментирует Артем Роговский. – Показательно, что география участников продолжает расширяться. Уверен, что каждый участник почерпнет для себя полезное и важное из этого большого футбольного праздника. Огромная благодарность всем партнерам, кто помогает нам его организовать.

Кубок продлится два дня, по традиции гостей ждет торжественная церемония открытия с конкурсами, призами и выступлением солистов эстрадного оркестра филармонии. Финальный воскресный день завершится награждением победителей и участников.