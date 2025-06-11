Ложная тревога: в Новосибирской области распространяют фейк о бомбе в автобусе из Купино

В социальных сетях начали распространяться тревожные сообщения о якобы предотвращенном теракте в автобусе, следовавшем из Купино в Новосибирск.

По данным пользователей, неизвестный мужчина был снят с рейса после подозрений, что он пытался пронести взрывное устройство.

Как сообщили читатели изданию Горсайт, у пассажира в сумке обнаружили два взрывных устройства. По словам очевидцев, женщина заметила, как мужчина якобы пытался прикрепить что-то под сиденье. Однако, как выяснилось, инцидент оказался обычной проверкой багажа. После досмотра пассажира отпустили, и он продолжил поездку тем же рейсом.

В результате информация о бомбе оказалась недостоверной.

Ранее сообщалось, что новость о медведе на кладбище Новосибирска оказалась фейком.