82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 00:34
пробки
1/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 00:34
пробки
1/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
вчера 22:21
общество

Ложная тревога: в Новосибирской области распространяют фейк о бомбе в автобусе из Купино

Фото: Сиб.фм

В социальных сетях начали распространяться тревожные сообщения о якобы предотвращенном теракте в автобусе, следовавшем из Купино в Новосибирск.

По данным пользователей, неизвестный мужчина был снят с рейса после подозрений, что он пытался пронести взрывное устройство.

Как сообщили читатели изданию Горсайт, у пассажира в сумке обнаружили два взрывных устройства. По словам очевидцев, женщина заметила, как мужчина якобы пытался прикрепить что-то под сиденье. Однако, как выяснилось, инцидент оказался обычной проверкой багажа. После досмотра пассажира отпустили, и он продолжил поездку тем же рейсом.

В результате информация о бомбе оказалась недостоверной.

Ранее сообщалось, что новость о медведе на кладбище Новосибирска оказалась фейком.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.