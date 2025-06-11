Мэр Новосибирска проверил готовность школы №20 к 1 сентября после капремонта

В школе № 20 в Ленинском районе завершается капитальный ремонт. Здание полностью обновили благодаря участию в нацпроекте «Молодежь и дети». Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил объект и оценил качество выполненных работ.

«В этом году в Новосибирске ведётся большая работа – мы реализуем национальный проект «Молодёжь и дети», в рамках которого капитально ремонтируем 20 школ. На эти цели предусмотрено 2,3 млрд рублей. С одной стороны, мы приводим в нормативное состояние образовательные учреждения, с другой – увеличиваем количество школьных мест в городе, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Ремонт школы № 20 ведётся в течение года – подрядчики приступили к работам в мае 2024 года. Строительная готовность объекта – 98 процентов. Практически осталось завезти оборудование, навести порядок и школа будет готова. С 1 сентября здесь начнутся занятия в две смены, но переполненности в этой локации нет».

В ходе капремонта в здании 1966 года постройки заменили все инженерные системы (системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, канализации, пожарной сигнализации), отремонтировали цоколь, входные группы и лестницы, заменили двери. Продолжаются работы по внутренней отделке, ведётся установка оборудования, обустраивается спортивная площадка. Общая стоимость работ – 141 млн рублей.

По словам директора МАОУ СОШ № 20 Тамары Федорчук, в ходе капремонта удалось увеличить количество учебных мест за счёт переоборудования помещений.

«Произошло небольшое увеличение мест, на 50-60 человек. У нас появились отдельные помещения, где мы можем разместить небольшие группы. Также мы создали комнату детских инициатив, где будут проводиться занятия по гражданско-патриотическому, эстетическому направлению, реализовываться различные проекты. Здесь будут храниться краски, кисточки и прочие материалы для творческой деятельности детей. Помещение также будет использоваться как комната отдыха», – рассказала Тамара Петровна.

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», в 2024-2025 годах в Новосибирске капитально ремонтируется 21 школа – одна из них была отремонтирована досрочно в прошлом году. Финансирование этих объектов ведётся из федерального, областного и городского бюджетов. Общий объем – 2,3 млрд рублей.

Помимо ремонта действующих школ, идёт строительство новых объектов образования. «Потребность в местах для дошкольников в Новосибирске полностью закрыта, теперь приоритетная задача – устранение дефицита школьных мест. Для этого мы выполняем реконструкцию школ с увеличением вместимости и продолжаем строительство новых образовательных учреждений. В 2024 году введены в эксплуатацию две школы: лицей № 185 в Октябрьском районе и школа № 57 в Дзержинском районе. Продолжается строительство дополнительных корпусов для экономического лицея на ул. Крылова и лицея № 113 в Дзержинском районе, школы № 222 на ул. Кубовой, а также музыкальной школы в Академгородке», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.