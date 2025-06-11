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вчера 21:48
общество

Микрорайон Родники ушёл под воду после дождя в Новосибирске

Novos.mk.ru

Ливневая канализация вновь не справилась — улицы затоплены, движение затруднено

Вечером 11 июня в Новосибирске прошёл проливной дождь, который затронул в первую очередь правобережные районы города. В микрорайоне Родники последствия оказались наиболее заметными — улицы буквально ушли под воду. Жители публикуют видео с затопленных дорог, где автомобили передвигаются с трудом, а пешеходы ищут сухие участки, чтобы перейти улицу.

По словам местных жителей, подобная ситуация возникает после каждого сильного дождя. Ливневая канализация не справляется с объёмом воды, из-за чего «Родники» регулярно превращаются в настоящую водную ловушку. В социальных сетях очевидцы иронизируют, сравнивая район с Венецией, и одновременно требуют от властей решения многолетней проблемы.

Затопления вызывают трудности в движении общественного и личного транспорта, а также создают угрозу порчи имущества и увеличивают риск ДТП.

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Юрий Перевозов
Журналист

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