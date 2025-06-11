Названы самые любимые города для выезда у футбольных болельщиков Новосибирска

Самыми запоминающимся городом оказался Нижний Новгород (36%), в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (18%) и Подмосковье (9%).

В пятерке любимых городов для выезда за командой оказались Казань (8%) и Екатеринбург (6%), об этом свидетельствуют данные исследования* компании OLIMPBET, приуроченного к матчу OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

Болельщики отмечают, что выезд с командой – затратное хобби. Так, более половины (51%) тратят свыше 20 тысяч рублей. Еще 23% тратят от 10 до 20 тысяч рублей, 10% – от 5 до 10 тысяч, а 15% – не более 5 тысяч рублей. При этом отсутствие денег вошло в топ-3 причин, почему болельщики отказываются от выездов. Так, в каждом четвертом случае (26%) не едут на выезд так как не могут найти денежные средства, 25% не могут найти компаньона, а 24% потому что им не нравится город.

Каждый третий отмечает, что ради любимой команды преодолевал более 300 километров пути. Свыше трети (36%) преодолевали от 200 до 300 километров, а 31% не проезжали более 200 километров. Самым популярным транспортом для выезда за футбольной командой оказался собственный автомобиль (56%). В топ-3 также вошел общественный транспорт (23%) и самолет (13%).

Фанаты предпочитают оставаться в городах на несколько дней. Так, 44% проводят в городе один-два дня, а 36% – два-три дня. В половине случаев болельщики путешествуют со своими друзьями, 31% – с другими фанатами, 20% – с членами семьи и только 5% являются одиночками.

Интересно, что у большинства фанатов семья реагирует на выезд положительно (49%) или нейтрально (28%). Против увлечений семьи выступают у 23% опрошенных болельщиков.

Методология.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в июне 2025 года среди 1215 респондентов – жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн человек.