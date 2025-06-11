Новосибирск создаст сеть инженерных лабораторий для одарённых школьников

В Новосибирской области появится сеть современных научно-инженерных лабораторий для детей и молодежи. Как сообщил губернатор Андрей Травников, такие образовательные пространства будут созданы на базе школ, учреждений допобразования и профессиональных учебных заведений по всему региону.

Проект призван пробудить у подрастающего поколения интерес к науке и техническому творчеству, помочь в ранней профориентации и выборе будущей специальности. В перспективе это позволит подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных отраслей экономики области.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Лаборатории получат современное оснащение, которое даст юным исследователям возможность заниматься проектной работой и научными экспериментами на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области откроются новые школы.