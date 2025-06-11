Новосибирск заработал 19 млн рублей на туристическом налоге

Стали известны первые поступления от туристического налога.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с начала первых трех месяцев 2025 года в бюджет региона поступило свыше 19 миллионов рублей с туристического налога.

Напомним, что налог ввели по решению депутатов в конце октября 2024 года. В 2025 году ставка составляет 1% и будет ежегодно расти на один процент до 2029 года, пока не достигнет 5%.

Налог платят гостиницы, отели, хостелы и кемпинги. Минимальная сумма — 100 рублей в сутки.

Напомним, что почти 28 тыс гектаров леса Новосибирской области обработают от шелкопряда