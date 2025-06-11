82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 16:23
пробки
7/10
погода
+26.3°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 16:23
пробки
7/10
погода
+26.3°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
сегодня 15:04
общество

Новосибирские операторы прокомментировали сбой интернета в городе

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске зафиксирован сбой в работе мобильного интернета.

Сегодня днем, 11 июня, жители Новосибирска начали массово жаловаться на перебои с мобильным интернетом. Проблемы с подключением наблюдаются у абонентов сразу нескольких крупных операторов — МТС, Билайн, МегаФон и Теле2. По словам горожан, интернет либо не загружается вовсе, либо работает с серьезными задержками.

Сбои начались после обеда и затронули разные районы города. Точные причины пока не названы, однако корреспондент Сиб.фм обратился за комментарием в службу поддержки оператора МТС.

«Сейчас по независящим от нас причинам в отдельных районах города могут наблюдаться временные сложности с использованием мобильного интернета», — сообщил представитель компании.

Также на сервисе Сбой.рф в разделе Tele2 поясняется, что проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя.

Сроки устранения неполадок пока неизвестны. Сиб.фм следит за развитием ситуации.

Напомним, что накануне жители Омске также столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета, проблемы с подключением длились почти пять дней — с 7 по 11 июня. Причины — профилактика оборудования и меры безопасности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.