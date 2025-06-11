Новосибирские операторы прокомментировали сбой интернета в городе

В Новосибирске зафиксирован сбой в работе мобильного интернета.

Сегодня днем, 11 июня, жители Новосибирска начали массово жаловаться на перебои с мобильным интернетом. Проблемы с подключением наблюдаются у абонентов сразу нескольких крупных операторов — МТС, Билайн, МегаФон и Теле2. По словам горожан, интернет либо не загружается вовсе, либо работает с серьезными задержками.

Сбои начались после обеда и затронули разные районы города. Точные причины пока не названы, однако корреспондент Сиб.фм обратился за комментарием в службу поддержки оператора МТС.

«Сейчас по независящим от нас причинам в отдельных районах города могут наблюдаться временные сложности с использованием мобильного интернета», — сообщил представитель компании.

Также на сервисе Сбой.рф в разделе Tele2 поясняется, что проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя.

Сроки устранения неполадок пока неизвестны. Сиб.фм следит за развитием ситуации.

Напомним, что накануне жители Омске также столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета, проблемы с подключением длились почти пять дней — с 7 по 11 июня. Причины — профилактика оборудования и меры безопасности.