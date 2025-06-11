Новосибирский блогер подаст в суд на администрацию Краснообска за клевету

Валерий Котельников заявил о том, что будет подавать в суд на администрацию Краснообска за клевету. По его словам администрация города разместила информацию о том, что он запустил квадрокоптер, которого у него не было.

Поводом для судебного иска стал отказ администрации публиковать опровержение информации. Об этом Котельников заявил в своем паблике «Сибирский наблюдатель».

«В результате данного ответа Администрации Краснообска я считаю небходимым обратиться в суд для защиты своей Чести и Достоинства как Журналиста и Общественного деятеля. Тем более своим официальным ответом Администрация Краснообска подтвердила, что именно они как Государственный паблик, чья информация является официальной и не требует от других СМИ проверки на достоверность, является первоисточником данной недостоверной информации направленной своей целью на мою дискредитацию», — написал блогер.

Напомним, Котельникова задержали за то, что он, якобы, запускал квадрокоптер на месте проведения торжества, посвященного 80-летию Победы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ситуации подробнее.