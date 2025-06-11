Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 5,8 % в январе – мае 2025 года

В январе – мае 2025 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 183,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,8% больше, чем в январе – мае предыдущего года.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в этот период выросла в сравнении с январем – маем 2024 года на 5,2% и составила 151 тыс. ДФЭ (перевезено почти 2,5 млн тонн грузов, +5,3%), в том числе:

– зерно – 42 тыс. ДФЭ (+20,9% к январю – маю 2024 года);

– остальные продовольственные товары – 17,6 тыс. (+8,3%);

– черные металлы – 8,6 тыс. (рост в 1,5 раза);

– жмыхи – 4,6 тыс. (рост в 1,9 раза);

– нефть и нефтепродукты – 4,2 тыс. (+9,8%);

– строительные грузы – 11,3 тыс. (– 8%);

– продукты перемола – 9,3 тыс. (– 0,6%).

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).