Почему не работает интернет в Новосибирске и регионах России 11 июня

В Новосибирске наблюдается сбой в работе интернета нескольких операторов. Почему произошёл сбой 11 июня? Сиб.фм анализирует сложившуюся ситуацию, ключевые факторы нестабильности и прогнозы на будущее.

Что происходит с интернет-соединением в Новосибирске 11 июня 2025 года?

11 июня 2025 года наблюдаются сбои в функционировании российских телекоммуникационных компаний. Наиболее ощутимо это коснулось Москвы и Новосибирска. Связь с самого утра работает неравномерно, у всех без исключения провайдеров.

Между тем, из-за перебоев с интернет-соединением у мобильных операторов цены на услуги такси в Москве и Новосибирске достигли рекордных отметок. Тариф «эконом» в отдельных районах города вовсе недоступен. А стоимость поездки по тарифу «комфорт» практически сравнялась с «бизнес» классом.

Пользователи сообщают о трудностях с доступом в интернет, однако эти проблемы не носят повсеместного характера. Судя по сообщениям в социальных сетях и данным специализированных сервисов мониторинга, таких как Downdetector, наблюдаются замедленная загрузка веб-страниц, перебои в функционировании популярных приложений и кратковременная недоступность ряда онлайн-ресурсов. В Новосибирске пользователи отмечают трудности с доступом к поисковым системам и сервисам онлайн-банкинга. Мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, функционируют с перебоями у некоторой части аудитории.

По некоторым данным, Роскомнадзор заблокировал доступ к американскому сервису Cloudflare, в результате чего для российских пользователей стали недоступны некоторые привычные веб-сайты и приложения.

Согласно данным сайта downdetector на 14:30, из Новосибирска поступило 966 жалобы на сбой в работе интернета.

Каковы причины сбоя?

Сбои в работе Интернета в России в 2025 году – не новое явление. За последние месяцы подобные инциденты происходили неоднократно, и причины их возникновения различны. Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на стабильность сети.

• Технологическое тестирование

В России активно развивается инфраструктура, направленная на обеспечение устойчивости национального сегмента сети Интернет. Регулярно проводятся учения, имитирующие отключение Рунета от глобальной сети. Например, в декабре 2024 года Роскомнадзор организовал учения, в ходе которых в ряде регионов временно ограничивался доступ к зарубежным ресурсам. Цель подобных мероприятий – проверить готовность сетей к функционированию в автономном режиме. Не исключено, что текущие перебои связаны с проведением аналогичных тестов.

• Проблемы с DNS

Нестабильность системы доменных имен (DNS) – еще одна потенциальная причина. В 2024 году в России уже фиксировались сбои, вызванные ошибками в системе DNSSEC, что оказывало влияние на доступ к веб-сайтам. Если оборудование или настройки у провайдеров не обновляются своевременно, подобные проблемы могут повториться.

• Повышенная нагрузка

С увеличением числа пользователей и объема передаваемого трафика сети подвергаются серьезной нагрузке. По данным аналитических агентств, в 2025 году средняя скорость интернет-соединения в России незначительно снизилась из-за возросшей нагрузки. В периоды пикового спроса это может приводить к временным сбоям.

Возможны ли ограничения доступа в Интернет в России в 2025 году?

Перспективы развития Интернета в России вызывают обеспокоенность у многих пользователей. В последние годы правительство уделяет особое внимание развитию независимой интернет-инфраструктуры. Это обусловлено необходимостью обеспечения стабильности сетей в условиях внешних угроз, таких как кибератаки или теоретическая возможность отключения России от глобального Интернета.

В то же время в стране продолжается работа по созданию зон со стабильным доступом к сети Интернет. В начале 2025 года сообщалось о реализации проектов по расширению зоны покрытия мобильного интернета в отдаленных районах. Также регулярно проводятся учения, в ходе которых моделируется изоляция Рунета. Правительство уже неоднократно успешно проводило испытания, демонстрирующие возможность кратковременного отключения от глобальной сети без серьезных последствий для конечных пользователей. Подобные мероприятия планируются и в будущем, что подтверждается законом о суверенном Рунете, принятым в 2019 году.

Глобальные изменения в IT-индустрии также оказывают влияние на ситуацию. Ограничения на поставки оборудования в Россию, введенные в 2022 году, замедляют процесс модернизации сетей. Операторы связи переходят на использование отечественных решений, однако это требует времени и значительных ресурсов.

Что делать в случае возникновения перебоев в работе сети?

Если 11 июня 2025 года у вас возникли проблемы с доступом в Интернет, попробуйте выполнить следующие действия:

• Свяжитесь с вашим интернет-провайдером. Уточните, не связаны ли перебои с плановыми техническими работами.

• Воспользуйтесь мессенджерами или средствами обхода блокировок. Они могут оставаться доступными даже в том случае, если основные веб-сайты недоступны.

• Перезагрузите роутер. Это может помочь устранить локальные неполадки.

• Следите за новостями. Информация о возникших перебоях часто публикуется в социальных сетях, средствах массовой информации (например, на сайте CyberMeta) или на специализированных сайтах мониторинга.

Ситуация с интернет-соединением в Новосибирске и регионах России 11 июня 2025 года наглядно демонстрирует, что возникающие перебои являются следствием совокупности технических, инфраструктурных и внешних факторов. Несмотря на временные трудности, операторы связи и правительство работают над обеспечением стабильности сетей.

Регулярные учения по отключению Рунета от глобальной сети свидетельствуют о стремлении к автономности, однако полной изоляции в ближайшем будущем не предвидится. Пользователям же следует быть готовыми к периодическим сбоям и знать способы их минимизации.

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