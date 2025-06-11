Почти 28 тыс гектаров леса Новосибирской области обработают от шелкопряда

Почти 30 тыс га леса в регионе планируют защитить от непарного шелкопряда.

В лесах Новосибирской области началась обработка территорий от непарного шелкопряда. На борьбу с вредителем направлено 56,7 млн рублей, из которых 52,9 млн — из резервного фонда области, 3,8 млн — из федерального бюджета.

По данным весенних обследований, мероприятия проведут на площади 27,9 тыс. га в Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском лесничествах. Очаги вредителя традиционно фиксируются в южных и юго-западных районах региона, где преобладают березовые и осиновые леса. Для обработки применяют биологические препараты.

Напомним, что Юрист Алла Георгиева предупредила об ответственности за выращивание на дачных участках грибов с психоактивными веществами