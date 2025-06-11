Потолок обвалился в квартире многоэтажки в Новосибирске

Владелец квартиры оказался под открытой крышей — несущая балка тоже рухнула

В Кировском районе Новосибирска в жилом доме №42 по улице Бурденко произошёл обвал потолочного перекрытия вместе с несущей балкой. Инцидент произошёл ночью, когда хозяева квартиры находились внутри. В результате разрушения с потолка открылась внутренняя часть чердака и крыши здания.

Прокуратура Кировского района уже начала проверку по факту происшествия. По предварительным данным, официально дом не числится в аварийном состоянии, хотя построен он в 1963 году и степень его износа, по неофициальной информации, превышает 50%. Последняя проверка здания не проводилась, капитальный ремонт крыши был намечен лишь на 2028 год.

Это не первый случай частичного обрушения в городе за последнее время. Ранее сообщалось о повреждённом балконе на девятом этаже в другом доме. Надзорные органы проверяют действия управляющих компаний и техническое состояние жилфонда.