С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — рост составит до 13,5%

Больше всего подорожают отопление, электроэнергия и горячая вода. Утверждённые тарифы будут действовать до конца 2025 года.

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников ещё в январе текущего года. Согласно опубликованным данным, коммунальные платежи вырастут в среднем на 13,5%.

Наиболее заметный рост коснётся отопления и электроэнергии — до 12,6%. Горячая вода подорожает на 12,1%, холодное водоснабжение, газ и водоотведение — на 11,9%. Самое умеренное повышение затронет вывоз твёрдых коммунальных отходов — на 5,7%.

Так, кубометр холодной воды будет стоить до 29,3 рубля, водоотведения — до 23,75 рубля. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии с учётом НДС составит 2303,20 рубля (против 2101,91 рубля в первом полугодии). Электроэнергия для потребителей, расходующих менее 10980 кВт⋅ч в месяц, может стоить до 4,12 рубля за киловатт-час.

По информации МУП «САХ», ежемесячная плата за вывоз ТКО для одного человека с 1 июля составит 91,52 рубля. Стоимость одного кубометра отходов — 461,46 рубля.

Власти напоминают, что для отдельных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ. Получить такую помощь могут пенсионеры, малообеспеченные семьи и другие льготники.