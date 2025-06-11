С 1 сентября в Новосибирске начнут изымать заброшенные дачи

С 1 сентября 2025 года в Новосибирской области начнет действовать новое постановление правительства РФ, регулирующее изъятие заброшенных дачных участков.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на Росреестр, конфискации подлежат участки с нескошенной травой, захламленной территорией и полуразрушенными постройками, владельцы которых не появлялись на них более года.

Доцент НГУЭУ Дарья Пархоменко пояснила, что законодатель впервые четко определил сроки использования земельных участков по назначению, что стало ответом на проблему большого количества заброшенных территорий.

Согласно новым правилам, земельные участки под строительство будут признаваться заброшенными, если в течение пяти лет на них не возведено здание или фундамент (для индивидуального жилищного строительства срок увеличен до семи лет). В новосибирском Росреестре уточнили, что перед изъятием владельцы получат предупреждение с трехлетним сроком на устранение нарушений, и только затем последует судебное разбирательство. Фактически первые конфискации могут произойти не ранее 2028 года.

Ведомство планирует организовать профилактические рейды по садоводческим товариществам. Собственники также смогут добровольно отказаться от участков через МФЦ, после чего земля перейдет в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске призвали защитить дачи от нашествия мышей.