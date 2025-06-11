Сбой мобильного интернета и открытие купального сезона: итоги 11 июня в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

В Новосибирске осуждены пятеро участников похищения и вымогательства доли в квартире.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по резонансному делу о похищении. Пятеро фигурантов, включая мать потерпевшей, получили от 7 до 10 лет колонии за попытку насильно отобрать долю в самарской квартире.

По данным следствия, в октябре 2021 года группа неудачно пыталась похитить девушку в Новосибирске, а весной 2022 года на три дня насильно вывезла ее в Самару. Потерпевшей удалось бежать и обратиться в полицию.

В Новосибирске официально открыт купальный сезон — работают пять городских пляжей.

В Новосибирске официально открыт купальный сезон. С 1 июня пять муниципальных пляжей, прошедших проверку Роспотребнадзора, готовы принимать отдыхающих.

Для горожан доступны 4 оборудованных пляжа в парке «У моря Обского» и 1 пляж в «Бугринской роще». Самый крупный «Детский пляж» имеет 190-метровую береговую линию и акваторию 10 тыс. м2. Пляж в Бугринской роще вмещает до 1000 человек. Все зоны отдыха оснащены спасательными постами, медпунктами, душевыми и раздевалками.

Почему не работает интернет в Новосибирске и регионах России 11 июня.

11 июня в Новосибирске зафиксированы масштабные сбои интернета, затронувшие большинство операторов связи. Проблемы начались с утра и проявляются в замедленной работе поисковых систем, перебоях с онлайн-банкингом и нестабильности мессенджеров.

Проблемы носят не повсеместный, но массовый характер, особенно в Москве и Новосибирске. Точные причины сбоев и сроки восстановления пока не объявлены.