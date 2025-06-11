СГК: в Новосибирске началась реконструкция тепломагистрали на перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев

На перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев проходит масштабная замена участка тепломагистрали диаметром 400 мм длиной около 300 метров.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, старая сеть, проложенная в 1982 году, снабжает теплом 24 многоквартирных дома и общественные здания.

Этапы работ и ограничения движения

6-19 июня: частичное перекрытие трёх полос по направлению к площади К. Маркса от внутриквартального проезда у Немировича-Данченко, 106;

20-23 июня: частичное перекрытие одной полосы и трамвайных путей на Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади К. Маркса, а также одна полоса в сторону площади Ефремова;

23 июня-15 июля: частичное перекрытие трёх полос в сторону площади Ефремова на участке от типографии «Советская Сибирь» (Немировича-Данченко, 104) до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Дополнительно продолжаются работы у здания №104 по улице Немировича-Данченко (с 30 мая по 5 июля).

Сроки и рекомендации

Общий срок ограничений движения — с 26 мая по 15 июля 2025 года.

Специалисты отмечают, что работы ведутся поэтапно с целью минимизировать неудобства и завершить их как можно раньше.

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