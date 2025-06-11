Срочное обращение Путина в День России 12 июня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 11 июня, что в графике Владимира Путина на 12 июня отсутствуют мероприятия праздничного характера, приуроченные ко Дню России. Вместо этого российский лидер проведёт ряд рабочих встреч.

В числе запланированных событий — совещание по вопросам государственной программы вооружений и встреча с участниками программы «Время героев». Также президент вручит награды героям труда и лауреатам государственных премий.

«Сегодня (10 июня прим.ред.) у президента насыщенный рабочий график в Кремле, включающий непубличные совещания», — добавил Песков, подчеркнув деловой характер предстоящего дня.

Ранее Сиб.фм рассказывал о вероятности демобилизации в 2025 году.